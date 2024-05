"Perché i dirigenti Pd si stupiscono della Schlein sul Jobs Act?"

Francamente mi fa abbastanza sorridere leggere dei “riformisti PD in rivolta” per la decisione della Schlein di sottoscrivere il referendum per l’abolizione del ”Jobs Act”. In fondo la Schlein non fa altro che comportarsi in modo coerente con quanto anticipato nelle sue linee programmatiche. I dissenzienti del PD dovrebbero casomai prendersela con quei dirigenti nazionali del partito che a suo tempo hanno favorito e promosso per ragioni interne la candidatura a segretaria una che all’inizio non era nemmeno iscritta al partito. In fondo il “Jobs Act” che trae, è bene ricordarlo, buona parte dei suoi principi ispiratori dal lavoro prezioso del povero Marco Biagi, rappresenta da anni uno dei principali simboli del contendere tra una visione riformista avanzata e il radicamento ideologico della vecchia sinistra. In questo eterno conflitto la Cgil e la Fiom in particolare hanno sempre avuto il ruolo degli”irriducibili”. Avendo avuto modo di rappresentare settori manifatturieri nelle trattative a livello nazionale, ricordo molto bene come in genere queste trattative si svolgevano: per lunghi mesi incontri accesi, polemiche, scioperi poi, una volta trovato qualche punto di mediazione, la questione del salario veniva trattata per ultima risolvendosi in poche sedute con aumenti retributivi onestamente piuttosto irrisori. In ogni caso la Schlein e quelli che la pensano come lei hanno il pieno diritto di tentare un ritorno alle origini, ma dovrebbero essere anche consapevoli del fatto che le dinamiche interne che hanno nel corso degli anni modificato il mercato del lavoro e le stesse modalità nel sentirsi rappresentati da parte delle classi lavoratrici rischiano di relegare per sempre questo PD in una logica minoritaria.

Giancarlo Gamberini