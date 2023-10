"Perché il Pd non ha nulla da dire?"

"Il sindaco Vecchi e il Pd non hanno niente da dire sull’esibizione - nella città medaglia d’oro della Resistenza e terra dei fratelli Cervi - di un rapper di cui si ricordano esternazioni di carattere filonazista e antisemita?". A chiederlo è il segretario provinciale della Lega e capogruppo in sala del Tricolore, Roberto Salati.

"E’ assolutamente comprensibile - continua Salati - che gli organizzatori inseguano il business, ma il silenzio del primo cittadino e del Partito democratico sullo show in città del rapper americano è imbarazzante. Ed è anche molto curioso, dal momento che la sinistra è sempre così solerte, in ogni competizione elettorale, ad agitare strumentalmente lo spauracchio del nazifascismo. Ora che arriva in città un artista che veicola messaggi di carattere filonazista e antisemita: va tutto bene perché bisogna riempire la Rcf Arena?". Poi un’ultima considerazione: "E’ chiaro - osserva Salati - che un evento del genere, vista la situazione internazionale, pone anche un tema di sicurezza e di ordine pubblico. Bene la libertà artistica, bene il business, ma serve cautela di fronte a certi messaggi inquietanti, specie dopo l’orrore vissuto dagli israeliani. E’ come se le lancette della storia fossero tornate indietro nel tempo, ad una pagina buia dell’umanità".