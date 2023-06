"Perchè la Regione non riapre i punti nascite dell’Appennino?"

"II primo annuncio della riapertura dei punti nascita risale al 24 gennaio 2020: dica la Regione cosa ostacola la riattivazione in tutte le aree montane, dica a che punto è l’iter per la riapertura del punto nascite di Castelnovo Monti dove un mese fa, una mamma ha perso il bimbo perché, portata al pronto soccorso di Castelnovo, poi trasferita a Reggio con tempi lunghi che hanno provocato la tragedia". Questa è la domanda posta alla giunta dalla consigliera capogruppo di FdI, Marta Evangelisti, tramite un’interrogazione (sollecitata dal coordinatore comunale Marco Eboli) firmata anche dai consiglieri FdI, Luca Cuoghi e Giancarlo Tagliaferri. La consigliera vuole sapere "quali siano ancora gli impedimenti che non consentono la riapertura di tali punti nascita e se si disponga di informazioni e dati relativi alla lievitazione dei costi per la realizzazione del Mire e, in caso affermativo, quali siano le motivazioni per le quali tale investimento è passato da una previsione iniziale di 30 milioni a 70 milioni".

Marta Evangelisti chiede anche se "la Regione intenda avviare verifiche in relazione al tragico episodio, quali iniziative intenda mettere in campo per far sì che eventi così drammatici non si ripetano". Nel gennaio 2020 la Regione aveva annunciato di riattivare i punti nascita di Alto Reno Terme, Pavullo, Castelnovo Monti e Borgo Val di Taro, chiusi nel 2017. "La riapertura dei punti nascita è ancora più urgente se si pensa che proprio a Reggio Emilia si stanno investendo cospicue risorse per la realizzazione del Mire".

s.b.