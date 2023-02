"Perché levare gli scudi solo ora per Giunta?"

di Marco Eboli*

L’esito del concorso per il ruolo da primario di chirurgia oncologica ha avuto una rappresentazione mediatica, a mio giudizio non veritiera. Da parte dell’ex primario Pederzoli si è contestato l’esito del concorso perché non ha confermato l’aspettativa di colleghi e pazienti che conoscono e apprezzano le capacità e l’umanità del dottore Giunta. Sulla stima al dottore Giunta mi trovo pienamente d’accordo. Ciò che non torna nella dichiarazione del dottore Pederzoli, ottimo chirurgo, ora consigliere comunale Pd in Sala del Tricolore, è che la mancata vittoria di Giunta al concorso, assolutamente regolare, fosse uno sgarbo. (...)

* coordinatore di Fd’I