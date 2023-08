"Perché per piantare nuovi alberi serve sempre del cemento?"

(...) in stato di mal conservazione e senza alcun pregio botanico, ed anche in condizioni di pericolo per rami sporgenti ad altezza uomo, ma in loro sostituzione ne saranno piantati 288 e 133 arbusti"; quindi un aumento di 134 piante. Il bilancio ambientale della zona sembrerebbe positivo tenendo conto che, come qualcuno favorevole insinua, "le cubature sono diminuite rispetto al progetto iniziale, che lì si insedieranno la nuova Biblioteca di Ospizio e la Casa della Comunità e che verranno predisposti degli orti. In effetti l’area dove sorgeva il vecchio Ricovero, lasciata a sé stessa e all’incuria per anni, non si presenta nelle migliori condizioni; sono cresciute erbe infestanti, tanti arbusti pionieri, alcuni alberi sono morti e tra pochi decenni qui sarebbe sorto un bosco, più o meno naturale. Quello che non mi convince è che questa “natura ordinata” è subordinata dall’ennesimo Supermercato ed è accompagnata da 31.785 metri quadrati di terreno prezioso impermeabilizzati; in tempi di emergenza ambientale non saranno tantissimi, ma altamente significativi. Non è possibile piantare nuovi alberi senza la solita ed estesa controparte di cemento?

Ugo Pellini