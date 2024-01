Percorso "On life" per ragazzi dai 14 ai 18 anni

Un percorso promosso dal centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni d’età. "On life: conoscersi, capirsi e comunicare in modo efficace" è il titolo dell’iniziativa che prevede sei incontri a cadenza settimanale previsti dal 2 febbraio all’8 marzo tutti i venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 18 nella sede del centro Bisamar in via Beucci a Scandiano. I ragazzi, durante gli incontri, avranno modo di confrontarsi e allenarsi sulle competenze utili in ogni ambito della vita. Il percorso, a cura della cooperativa sociale Comefo, sarà condotto dalla psicologa psicoterapeuta Cecilia Masselli e prevede un massimo di dieci partecipanti. L’iscrizione è gratuita e la precedenza sarà data ai residenti nei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia. Per informazioni e iscrizioni: 0522-985903.

m. b.