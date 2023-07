Percosse, minacce e diffamazione L’incubo di una 18enne sui social

di Alessandra Codeluppi

Un padre e le due figlie sono chiamati a rispondere a processo per i comportamenti che avrebbero tenuto verso la ragazza, allora 18enne, che ai tempi era fidanzata con il rispettivo figlio e fratello.

Una delle sorelle, che oggi ha 25 anni, è imputata per minacce: "Non passare più da qui – le avrebbe detto nel marzo 2019, facendo il nome della frazione reggiana dove abitano –, sennò ti faccio del male e ti tolgo il sorriso dalla faccia".

Il mese seguente sarebbe avvenuta l’episodio del quale deve rispondere, sempre per il reato di minacce, anche per il papà, un 56enne: avrebbe detto alla ragazza che, se non fosse sparita subito, l’avrebbe buttata dal terzo piano dell’ospedale.

Nello stesso periodo la 25enne e l’altra sorella, una 23enne, insieme ad altre due sorelle minori, l’avrebbero anche picchiata, dandole schiaffi, calci e pugni e provocandole un trauma al torace con conseguenze per quattro giorni.

E il giorno dopo la 23enne, usando un nickname, avrebbe pubblicato sul social network Instagram una foto che ritraeva il voto della ragazza di 18 anni con la richiesta di votare al sondaggio ‘No alle t....’, visibile a tutti i suoi contatti: fatto per il quale è scattata l’accusa di diffamazione aggravata.

Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri in tribunale è stata ascoltata la persona offesa, che si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Stefano Germini.

Da quanto emerge, le due sorelle e il loro padre accusavano la 18enne di voler allontanare il loro parente stretto, fidanzato di lei, dagli altri componenti della famiglia.

Al termine dell’udienza il processo è stato rinviato a gennaio.