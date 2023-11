Perde il carico e fugge. Due ragazzi morti e altri cinque feriti. Camionista ricercato

Caccia ad un camionista pirata che ieri sera, perdendo il carico composto da tonnellate di ponteggi, ha provocato un devastante incidente in cui sono morti due giovani reggiani di 19 e 21 anni; sono rimaste ferite altre cinque persone, di cui una in modo grave: si tratta di un 21enne reggiano, amico delle vittime, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia maxillofacciale del Maggiore di Parma. Nel disastro sono rimaste coinvolte tre vetture, mentre solo per miracolo un tir è riuscito ad evitare lo scontro. Illesi anche due bambini che viaggiavano con i genitori, rimasti invece feriti in modo lieve. È avvenuto attorno alle 18,30 a Caprara di Campegine, a pochi chilometri dal casello autostradale, lungo l’asse Val d’Enza (Sp 111) davanti alla latteria Nuova Lago Razza, nella semicurva già teatro di numerosi incidenti. Secondo una prima ricostruzione operata dai carabinieri, il pirata procedeva sul suo Iveco ad alta velocità in direzione Calerno e nella semicurva ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta dove stava sopraggiungendo una Bmw. Il mezzo pesante l’ha centrata nella parte anteriore sinistra e le ha strisciato la fiancata, iniziando a perdere il carico. Poi, cercando di rientrare, si è sbilanciato perdendo decine e decine di tubi ed elementi ad arco: tonnellate di metallo hanno schiacciato una Citroen Picasso su cui viaggiavano i tre ragazzi. Una Peugeot 208 che si trovata subito dietro non è riuscita ad evitare altri ponteggi, e ha tamponato l’auto dei giovani. Invece di fermarsi e prestare soccorso ai feriti, il camionista ha continuato la corsa. Lo si sta cercando ovunque; la zona comunque è presidiata da numerose telecamere e varchi con occhi elettronici che lo hanno sicuramente filmato.

Sul grande asse Val d’Enza il traffico è andato in tilt, con in carabinieri di Gattatico e le pattuglie del radiomobile di Guastalla che hanno transennato l’area e deviato il traffico su strade secondarie. Confusa ed agghiacciante la scena che si è presentata ai soccorritori. Sul posto ambulanze ed automediche della croce bianca di Sant’Ilario e della Cri di Cavriago, oltre all’elisoccorso di Parma. Mezzi dei vigili del fuoco sono partiti da Sant’Ilario, Reggio e, con un camion-gru, da Parma. Alcuni feriti sono riusciti ad uscire dalle vetture da soli nella campagna illuminata lugubremente dai lampeggianti blu. Le vittime sono state estratte dai rottami di fatto già morte: il conducente 19enne e il passeggero 21enne al suo fianco sono probabilmente spirati nell’urto. Gravissimo ma ancora vivo l’amico, trasferito a Parma in ambulanza. Buone le condizioni della famiglia che viaggiava sulla Peugeot 208; i due bambini, sia pur spaventati, erano illesi. I quattro feriti lievi sono stati accompagnati per medicazioni e accertamenti al Santa Maria Nuova di Reggio. Le salme si trovano ora nella camera mortuaria del cimitero di Coviolo, a disposizione della Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci.