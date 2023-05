Perde il cellulare mentre ruba nell’auto

Perde il cellulare durante il furto: denunciato un marocchino di 47 anni. Il furto è avvenuto nella mattina del 6 maggio ai danni di una donna di 64 anni di Scandiano. La derubata, uscita di casa, ha scoperto il raid sulla propria auto. Il finestrino anteriore destro era aperto e qualcuno aveva rubato tre paia di occhiali e delle monete. La donna ha notato che sul sedile posteriore era stato lasciato un cellulare non di sua proprietà.

La vittima si è subito recata nella caserma dei carabinieri della tenenza di Scandiano per denunciare il colpo. Ai militari dell’Arma ha consegnato il telefono ritrovato nell’auto. I carabinieri hanno dunque iniziato le indagini e, proprio grazie al cellulare, sono riusciti a risalire e identificare il proprietario del telefono nonché responsabile del furto.

Nei guai è finito un uomo di 47 anni di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale. Il 47enne è stato denunciato per furto aggravato. E’ stato invitato a presentarsi in questura a Reggio a seguito di un procedimento di espulsione. I militari hanno sequestrato lo smartphone del ladro ‘distratto’ in quanto prova inconfutabile della presenza del 47enne durante l’intrusione nell’auto.

m.b.