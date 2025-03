Perde il controllo del camion e finisce in un giardino

Sono stati svegliati di soprassalto da un forte rumore ed affacciandosi alle finestre hanno visto fermo in mezzo loro curatissimo giardino… un tir.

Erano le ore 5 di ieri mattina quando una famiglia residente in una bella villetta al 17 di via Prampolini (la sp12), tra San Polo e Barcaccia, s’è trovata la proprietà invasa da un autoarticolato: il conducente - forse per un colpo di sonno - aveva perso il controllo del mezzo nella leggera semicurva all’altezza delle serre Guarnieri.

E, dopo aver abbattuto la recinzione ed una siepe della villetta, aveva attraversato tutto il giardino per andarsi infine a schiantare contro uno dei pilastri del cancelletto pedonale.

Per fortuna il camionista non si è fatto male, ma gli operatori del soccorso stradale Ferrari hanno dovuto faticare non poco per recuperare il mezzo, che oltrettutto aveva scavato profondi solchi nel terreno.