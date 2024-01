Perde il controllo del mezzo e abbatte i segnali

La notte precedente il veglione di San Silvestro, qualcuno ha perso il controllo di un veicolo, che ha sbandato, finendo per abbattere la recinzione e i pali di sostegno della segnaletica in centro a Correggio, all’imbocco di via Mandriolo Superiore. L’incidente si è verificato all’altezza della rotatoria situata di fronte all’ingresso storico dell’ospedale San Sebastiano. Non ci sarebbero conseguenze di rilievo per le persone. Ma il veicolo ha decisamente provocato danni alla recinzione che separa dal marciapiede, oltre che al palo della segnaletica, che è stato divelto. La polizia locale, informata dell’accaduto, ha provveduto all’esecuzione degli accertamenti.

Per motivi di sicurezza, in attesa di ripristinare la struttura, l’area in questione è stata delimitata da nastro bianco e rosso.

Una sbandata è avvenuta, poche ore dopo, sulla strada che da Mandrio conduce verso il centro di Correggio: una Fiat Panda si è fermata nel fossato, schivando di pochi centimetri un ponticello in cemento ed evitando così conseguenze gravi per il conducente.