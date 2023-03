Perde il controllo e si schianta contro i cassonetti

Un pensionato di 78 anni, residente a Guastalla, è rimasto ferito nella sbandata della sua auto, una Citroen, che è finita contro dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, danneggiando in particolare un contenitore per la raccolta del vetro. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri in via D’Azeglio a Novellara, sulla strada provinciale che collega a Guastalla. Per cause al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della polizia locale della Bassa reggiana, si è verificata la sbandata, con l’autovettura che è andata a schiantarsi contro i cassonetti, colpendo la "campana" per la raccolta del vetro.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di Guastalla per le prime cure. Successivamente il pensionato ferito è stato accompagnato al pronto soccorso guastallese per completare gli accertamenti. L’uomo ha riportato traumi di media gravità e non risulta in pericolo di vita. Nell’incidente, forse dovuto a un malore improvviso oppure a distrazione, non risultano coinvolti altri veicoli.