Perde l’orientamento. Escursionista salvata dai vigili del fuoco

Ha sbagliato sentiero e ha smarrito la strada. Una giovane è stata recuperata ieri dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco. L’allarme è scattato alle 14, con la stessa donna preoccupata che ha chiamato il 115 dopo essersi resa conto di aver perso l’orientamento e ha capito di non riuscire più a tornare indietro. Con lucidità, evitando di arrivare a sera e di rischiare altre complicazioni, ha chiesto aiuto. Il comando provinciale di Reggio ha quindi inviato sul posto il distaccamento dei pompieri di Castelnovo Monti e ha attivato l’elicottero. Il personale infine in soli 17 minuti ha recuperato col verricello la ragazza incolume e senza problematiche fisiche e l’ha accompagnata fino al ristorante, alla base del sentiero che parte per il lago Calamone.