’Perdonaci Giulietta’ in scena a Novellara

Stasera alle 21 al teatro di Novellara, va in scena lo spettacolo ’Perdonaci Giulietta’, previsto nei giorni scorsi e poi rinviato. È un debutto che coinvolge giovani di diverse nazionalità, tra cui pakistani. Partendo dal testo di Shakespeare, ci si interroga sull’attualità della tragedia della protagonista, costretta dai genitori a un matrimonio non voluto e condannata a un triste finale. La storia di Giulietta si collega alle vicende di numerose ragazze di oggi, che coinvolgono anche la realtà locale. Lo spettacolo, per la regia di Mattia Lorenzini, è nato nel Progetto Ubuntu, con la collaborazione di Monica Righini di ’Un Bambino per Amico’.