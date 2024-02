’Perfetti sconosciuti’: si replica

Perfetti sconosciuti, con la regia di Paolo Genovese, è in replica stasera (alle 20,30) e domani (15,30) al Valli. Lo spettacolo è un adattamento dell’omonimo pluripremiato film, sempre diretto da Paolo Genovese. Il film ha vinto, nel 2016, il premio come miglior sceneggiatura al David di Donatello. Per il regista romano si tratta del debutto alla direzione teatrale. Sono interpreti della commedia: Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino. Biglietti interi: 35/30/25/20 euro.