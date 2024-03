Pergamene storiche esposte nella chiesa di San Giuseppe

Pergamene pregiate ricche di storie – una decina in tutto – sarranno esposte al pubblico per la Fiera di San Giuseppe. L’ambiente non poteva che essere la chiesa di San Giuseppe, riaperta al culto dopo i lavori di restauro grazie ai fratelli Costante e Giovanni Prampolini, in memoria dei loro genitori. Le pergamene in pelle di vitello, di capra e di agnello, da poco rientrate da Bologna per il restauro, potranno essere visitate nelle giornate di Fiera, le domeniche 17 e 24 marzo, oltre che il giorno di San Giuseppe, martedì 19 marzo. L’esposizione 2024 nasce dalla volontà della professoressa Romana Prati Alboni, che si è prodigata per il restauro e la conoscenza delle opere d’arte pittoriche presenti nella chiesa di San Giuseppe. Le pergamene sono riaffiorate duranti i lavori di sistemazione dell’archivio della Pieve di Scandiano, un lavoro certosino curato dal professor Giuliano Spaggiari, noto storico locale. Suggestive sono le due pergamene che timbrano il riconoscimento papale della Confraternita di San Giuseppe, nel 1606 di Papa Paolo V e il 22 giugno del 1640, da parte del Papa Urbano VIII. Un’altra opera – sempre di pergamena – dà visibilità all’allora Vescovo Rangone Claudio, autore della costruzione della Cappella Lateranense nell’anno 1608. Perché si chiama Lateranense , per lo più a Scandiano? Perché come si legge in una pergamena, corre il 21 dicembre del 1601 quando un certo Nasi di cognome, benefattore scandianese, dona un appezzamento di terra (dove oggi sorge l’attuale Comune di Scandiano) alla chiesa di San Giovanni in Laterano. Una terra – si parla di poco più di una biolca – sufficiente per costruire la

Cappella ’Lateranense’, conosciuta dagli scandianesi anche come cappella del SS. Crocifisso. Nelle altre pergamene che si potranno ammirare nei giorni di Fiera, non manca una pubblicità specifica per il bravo cristiano, ovvero un elenco di tutte le indulgenze che si possono acquisire in San Giovanni in Laterano.

Gianni Fiaccadori