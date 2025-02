Peri-Merulo, Tagliaferri Prina nuovo direttore

È ufficiale la nomina il nuovo direttore del Conservatorio Peri-Merulo. Imerio Tagliaferri Prina (foto), titolare della cattedra di corno dell’Istituto musicale reggiano, subentra alla direzione Peri-Merulo, di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, per il prossimo triennio. Subentra alla direzione, dopo le dimissioni di Giovani Mareggini, dopo i risultati delle elezioni del collegio docenti, che scelto fra tre candidati in lizza. Con Tagliaferri erano ad aspirare alla direzione del Conservatorio Maria Cristina Curti (già vicedirettrice al Conservatorio Boito di Parma) e Franca Bacchelli (docente di pianoforte al Peri). Il nuovo direttore è entrato ora ufficialmente in carica, con decreto del ministero dell’università e della ricerca. Cornista, Imerio Tagliaferri Prina è docente di ruolo presso il Conservatorio Martini di Bologna. Originario di Corbetta (in provincia di Milano), classe 1964, ha studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Tra le sue collaborazioni in ambito nazionale e internazionale, quella come primo corno nell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e nella Royal Philharmonic Orchestra. Diverse le collaborazioni l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Bologna, l’Arena di Verona, il Teatro San Carlo di Napoli. Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra tra cui Claudio Abbado, Riccardo Muti, e inciso diversi dischi. Ha inoltre ricoperto stabilmente – dal 1997 al 2017 – il ruolo di primo corno alla Fondazione Teatro Lirico Sinfonica di Trieste.

