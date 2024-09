Pericolo per cani e gatti. Bocconi avvelenati e con spilli: "Massima attenzione in quest’area" Esche tossiche e pieni di oggetti atti a ferire erano disseminate in via Premuda, vicino alle scuole. L’Ausl lancia l’allarme e sporge denuncia: "Evitate di lasciare liberi gli animali d’affezione in quella zona".