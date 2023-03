Pericolo ’Quarta mafia’ Il pm Laronga avverte: "E’ arrivata dalla Puglia"

Quarta mafia, questa sconosciuta. Eppure così vicina, tanto che il procuratore aggiunto di Foggia Antonio Laronga ha voluto mettere in guardia il nostro territorio durante l’incontro del festival ‘Noicontrolemafie’, che si è tenuto venerdì nella sede di Confocooperative davanti a una platea di studenti dell liceo artistico ‘Chierici’.

Il magistrato è autore di un libro, ‘Quarta mafia’, che illustra le tre associazioni radicate nella provincia pugliese, funestata da omicidi, estorsioni, narcotraffico e anche scioglimento di comuni, tra cui il capoluogo.

Della Società foggiana, mafia garganica e quella cerignolese, ha spiegato le caratteristiche intervistato da Alessandra Codeluppi del Resto del Carlino.

"Dei pugliesi in Emilia-Romagna nessuno parla, ma a oggi ci sono due segnali molto inquietanti". La recente operazione ‘Grande carro’ "ha accertato che a Modena ha sede una società al centro di riciclaggio: tra i soci vi è Donato Delli Carri, killer della Società foggiana, che uccise nel 1992 Giovanni Panunzio, imprenditore che si ribellò al pizzo: fu condannato per mafia, ora è fuori e fa l’imprenditore. È uno dei soci che ha comprato ristoranti e sale giochi lungo la costa romagnola. Ma la società - rimarca - ha sede a Modena, a un passo da Reggio. Un immobile da 600mila euro è stato comprato anche a Praga. Queste organizzazioni vedono il territorio nazionale ed europeo come un grande scacchiere su cui riciclare i soldi da attività illecite in quelle legali. Ecco perché dobbiamo preoccuparci. Ed ecco perché sono venuto a segnalare".

Altra spia viene dall’indagine ‘Bacchus’ in ambito agricolo: "La Società foggiana crea una società cartiera: da Foggia partivano auto con 80mila euro, provenienti da droga ed estorsioni, e fatture per operazioni inesistenti. A Ravenna un imprenditore prendeva i soldi e faceva un bonifico di 80mila più 20mila per saldare. Il ravennate usava le fatture per chiedere aiuti comunitari e poi vendeva il proprio mosto a prezzi stracciati". Il procuratore ha rivolto un appello ai ragazzi a non spendere neppure 5 euro in marijuana: "La droga arriva dall’Albania, sbarca sul Gargano e poi la mafia locale rifornisce ‘ndrangheta e Cosa nostra".