Pericolo Russi per l’OR Reggio

Pericolo Russi (17) per l’OR Reggio Emilia (26). La formazione granata, terza nella classifica di Serie A2 ma con una gara in meno rispetto alle rivali per la vetta, ospita alle 17 i ravennati nella 4^ giornata di ritorno e deve fare attenzione ad un avversario che arriva all’Arena Sport con 6 risultati utili consecutivi alle spalle; non sono da meno i granata, che però dovranno rinunciare allo squalificato Mazzariol.

In Serie B tappa importante nel cammino verso i playoff del Bagnolo (24), quarto, è il match interno delle 16 con la Vigor Fucecchio (12), dove i giallo-neri sono attesi ad una prova di maturità; alle 15, invece, la Real Casalgrandese (18) deve dimostrare di valere la post season nella sfida esterna col Boca Livorno (21), quinto.

In Serie C2 il Futsal Guastalla (27), 2° della classe, non può esimersi dai tre punti nel match interno delle 15 con il Team Nonantola (18), sperando in un passo falso della capolista Pro Patria per tentare di accorciare il gap di 6 lunghezze; prova a ripartire il Futsal Shqiponja (25), scivolato al 3° posto dopo due stop: a Moglia, alle 14,30, c’è il fanalino di coda Bondanello (5).