"Periodo critico ovunque, ben venga la soluzione-tampone. E va riorganizzato l’accesso alla professione"

Leggere nella stessa frase la parola pensione e il nome di Anna Maria Ferrari suona stonato. Eppure, è così. Dopo 40 anni trascorsi nella trincea dell’emergenza-urgenza, la primaria senza orari, sempre accanto al telefono, lascia la direzione a Ivana Lattuada.

Dottoressa, cosa succede nei pronto soccorso?

"E’ un periodo di estrema criticità in tutt’Italia. Ci sono problemi legati alla carenza di personale e allo sconquasso creato dal Covid, che ha stremato tutti".

Perché i giovani medici non vogliono lavorare qui?

"La medicina d’emergenza-urgenza in realtà è sempre piaciuta moltissimo ai giovani. Nel 2009 le richieste superavano di 10 volte i posti disponibili. Ma è un lavoro estremamente faticoso. Tutto rimbalza lì, si fanno turni massacranti. Si paga un prezzo molto alto".

I sindacati dicono che a Reggio la strategia è sbagliata.

"È stato fatto tutto quello che era possibile per reclutare medici del pronto soccorso. Non siamo messi peggio delle altre province. Semmai, soffriamo un pochino di più perché non abbiamo in città una facoltà di medicina, anche se abbiamo accordi ovviamente con Unimore, con l’ateneo di Sassari e quello di Parma per avere degli specializzandi in formazione. La speranza è di fidelizzarli, tenerli qui".

Ha ancora senso il numero chiuso alla facoltà di medicina?

"In materia sono stati fatti errori enormi da tutti. Noi chiediamo, come Federazione degli Ordini che non si passi all’abolizione del numero chiuso ma ad una programmazione. Ogni anno mille giovani medici italiani vanno all’estero. Lo Stato spende 150mila euro per la loro formazione e poi li regaliamo alla Germania, alla Francia, all’Inghilterra. Si deve fare programmazione".

Il ricorso alle cooperative?

"Nel momento in cui serve un aiuto, è una scelta inevitabile. In Veneto succede per il 60% del personale di pronto soccorso. In Piemonte e Lombardia siamo circa al 40%. Ben venga, se può essere un mezzo per arrivare ad avere più medici e vedere risolti i problemi legati agli incentivi economici, alle prospettive di carriera, ai carichi di lavoro. La mia generazione ha vissuto la professione come una missione, le nuove generazioni chiedono giustamente di poter conservare anche una vita di relazione".

E ora la pensione.

"Era la mia vita. Una fase che si chiude. Sono soddisfatta di quello che ho dato, spero di aver onorato le aspettative. Non mi sono mai pentita un giorno. Sono consapevole delle difficoltà che lascio, ma anche contenta del gruppo che si è costituito, della professionalità di chi ha preso il mio posto. Lascio senza rammarico. Resto presidente dell’Ordine, ho altri incarichi. Non mi annoierò".

a.fio.