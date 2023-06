Perizia psichiatrica dopo la rapina

Lui, un 28enne albanese, in Italia senza fissa dimora e affetto da una patologia mentale, stava rubando nel negozio ‘Bazar’ a Scandiano, in viale Martiri della libertà: sorpreso dal titolare, aveva finito per strattonare lui e la moglie ed era fuggito. Per il giovane è stata disposta una perizia psichiatrica, chiesta dall’avvocato difensore Daniele Mussini. Il giudice Francesca Piergallini ha conferito l’incarico al medico specialista Moreno Lusetti. L’episodio risale 3 maggio, il giovane era stato scoperto dal negoziante mentre cercava di portare via alcuni abiti. L’uomo lo aveva bloccato, ma lui, dopo una colluttazione, si era divincolato ed era fuggito. I militari lo avevano poi arrestato per rapina impropria. È poi emerso che soffre di un disturbo mentale certificato. Al 2018 e al 2021 risalgono due precedenti per lesioni, dai quali fu prosciolto per vizio totale di mente. Ora è sottoposto all’obbligo di firma e di dimora a Milano.