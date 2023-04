Perizia psichiatrica per la donna che rapinò una farmacia

Una perizia psichiatrica sulla donna che ha rapinato il 22 novembre scorso la farmacia di piazza Prampolini. L’ha disposta ieri il giudice Silvia Guareschi, accogliendo la richiesta avanzata dall’avvocato difensore Luigi Scarcella. L’accertamento specialistico, di cui è stato incaricato il medico Michela Casoria, servirà a valutare valutare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La 40enne era stata arrestata in piazzale Marconi dalla polizia di Stato, poche ore dopo il colpo: travisata con un cappuccio, minacciando di avere una pistola mai mostrata, aveva costretto un dipendente a consegnare l’incasso. Attraverso le telecamere, gli agenti hanno identificato una donna che indossava pantaloni e scarpe corrispondenti a quelli ripresi dalle telecamere. In questura la 40enne, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e sotto effetti di stupefacenti, ha confessato. Nella prossima udienza, in luglio, sarà esposto l’esito dell’analisi medica e discusso il rito abbreviato condizionato alla perizia.

al.cod.