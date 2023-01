Reggio Emilia: in permesso premio dal carcere, rapina una farmacia

I malviventi avevano una pistola, che poi si è rivelata essere un giocattolo

Reggio Emilia, 3 dicembre 2023 - E' uscito dal carcere per effettuare un altro colpo. Era infatti permesso premio dal carcere di Ferrara (dove avrebbe dovuto fare ritorno) uno dei due arrestati dalla polizia di Reggio Emilia nei giorni scorsi, ritenuti responsabili della rapina alla farmacia di Pieve Modolena, che si è consumata nel pomeriggio del 29 dicembre scorso. I due uomini, italiani di 38 e 47 anni, stando alle ricostruzioni sono entrati nella 'Farmacia via Fratelli Cervi' in un momento in cui non erano presenti clienti.

Uno dei due ha poi minacciato la direttrice e una dipendente con una pistola, rivelatasi poi giocattolo; il secondo uomo, nel frattempo, si era avvicinato alla cassa per svuotarla, prima di scappare.

Grazie ai dettagli forniti dalle farmaciste e alle immagini delle telecamere, già nelle ore successive i poliziotti sono riusciti a risalire ai due uomini, entrambi con precedenti specifici.

In particolare, uno dei due fermati si trovava in permesso premio dal penitenziario estense, dopo aver effettuato un'altra rapina. Secondo gli investigatori uno dei due criminali sarebbe l'autore anche della rapina che si è verificata il 4 novembre scorso alle porte della città in una parafarmacia, travisato con parrucca e occhiali da sole.

Nel 2022 sono state sette le rapine ai danni di farmacie su cui ha indagato la questura di Reggio Emilia.