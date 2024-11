Perplessità dai genitori: "E la mensa interna che abbiamo pagato?"

In via Cecati, all’uscita da scuola, l’umore dei genitori non è dei migliori. Giovedì scorso sono stati convocati per discutere, assieme al dirigente dei nidi Nando Rinaldi, di una questione importante: l’asilo nido, che tanto avevano bramato per il proprio figlio, chiuderà a gennaio prossimo e non più a luglio, come il Comune aveva annunciato, per i lavori di riqualificazione finanziati dai fondi Pnrr. "Speriamo almeno che rispettino i tempi di consegna" dicono. Davanti ai cancelli chiusi, in attesa di poter recuperare il proprio bambino, una mamma racconta di aver manifestato tutto il suo disappunto alla riunione di giovedì: "La sezione di mio figlio verrà trasferita all’asilo Balducci, in via della Canalina. Io però ho due figli che vanno a scuola in centro storico, così logisticamente quest’anno mi stravolgono i piani". La soluzione migliore per la donna era il trasferimento momentaneo nella scuola Sant’Agostino, in via Reverberi "che tanto avevano paventato all’inizio e che alla fine hanno bocciato, senza spiegarne il motivo".

L’aspetto però che sembra preoccupare gran parte dei genitori è la mensa: "Alla scuola materna Don Milani la cucina è gestita da un’azienda di ristorazione. Mentre alle Rodari è all’interno del nido, per cui essa stessa diventa parte del percorso pedagogico e culturale del bimbo, seguendo l’approccio di Reggio Children. Mi verrebbe da dire che se perdiamo un servizio per il quale paghiamo, dovremmo avere almeno uno sconto sulla retta". Caterina Mazzei, con un passeggino vuoto ci viene incontro: "sono la nonna, sto andando a recuperare mio nipote – dice –. Ho saputo anch’io di questo trasferimento improvviso. La situazione non è gradevole, potevano almeno gestirla meglio. Ma a questo punto è fondamentale rispettare due priorità: gli spazi, interni ed esterni, devono garantire l’educazione pedagogica iniziata in via Cecati. E il servizio mensa deve essere adeguato, con una gestione della cucina uguale a quella proposta in questo percorso scolastico. Questi due aspetti sono indiscutibili". Alla fine però, per le mamme Alessia Aprea e Sara Sabbioni, "se le scuole reggiane sono buone è pure grazie a investimenti di questo tipo". E quindi "sacrificarsi oggi significa soprattutto lasciare qualcosa di migliore ai futuri piccoli iscritti di domani".