Persa e ritrovata in poche ore. Anziana confusa, ma in salute

Ottantenne esce di casa e non fa più ritorno: ritrovata dopo ore di ricerche nel quartiere della stazione ferroviaria.

Ha avuto un lieto - e rapido - fine la scomparsa di una anziana residente a Sant’Ilario che nel primo pomeriggio di mercoledì aveva fatto perdere le proprie tracce e gettato nell’angoscia i familiari.

I parenti, molto preoccupati, si erano recati attorno alle ore 15 alla caserma dei carabinieri per denunciarne la sparizione. I militari non hanno sottovalutato la situazione e subito, insieme a pattuglie della polizia locale della Val d’Enza, hanno iniziato le ricerche cominciando dall’area dove la donna abita e dai luoghi più abitualmente da lei frequentati.

L’allerta ed il suo identikit è stato diffuso al sistema delle forze di polizia proprio per rendere più efficaci le ricerche. Con il passare delle ore e l’arrivo del buio l’apprensione saliva, ma fortunatamente le ricerche hanno avuto esito positivo: l’ottantenne è stata rintracciata in serata mentre vagava vicino alla stazione. Era psicologicamente un po’ confusa ma, nonostante il freddo, in buone condizioni fisiche tanto che nell’immediato non è nemmeno stato necessario ricorrere a visite mediche. È stata affidata ai familiari che l’hanno ricondotta a casa.

f.c.