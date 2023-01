Perse le tracce della madre È ancora latitante

Della madre di Saman, a 47enne Nazia Shaheen, si sono perse le tracce in Pakistan. Non ci sono sue notizie, nonostante il mandato d’arresto internazionale e la cattura del marito Shabbar, trovato il 15 novembre scorso. Ma della donna – che vanterebbe parentele ’di peso’ nella polizia locale – non si sa più nulla. E anche la fiducia degli investigatori nel poterla avere presente al processo il prossimo 10 febbraio inizia a vacillare.

Alla sbarra, assieme ai genitori di Saman, ci sono altri tre familiari (tutti e tre arrestati e detenuti in carcere a Reggio): lo zio 34enne Danish Hasnain, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio, e i due cugini Ikram Ijaz (28enne) e Nomanhulaq Nomanhulaq (35 anni).

Per gli inquirenti la ragazza – il cui cadavere è stato ritrovato il 18 novembre scorso in un casolare diroccato vicino all’abitazione in cui viveva con la famiglia – sarebbe stata assassinata, perché rifiutava di sposare un cugino in patria e voleva andarsene di casa.