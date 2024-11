Perse un braccio nel macchinario. Ex responsabile e ad patteggiano

Lui, un operaio oggi 40enne, subì un terribile infortunio sul lavoro: mentre stava ripulendo un macchinario alla Cerreto srl, azienda alimentare di Gattatico, rimase incastrato col braccio nel vano dove c’era una lama tagliente. Quella mattina, il 26 ottobre 2018, arrivarono i vigili del fuoco e poi scattò la corsa all’ospedale Santa Maria Nuova. Ricoverato in prognosi riservata, al giovane fu amputato il braccio destro. Sulla dinamica promossero accertamenti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl. Davanti al giudice Giovanni Ghini (nella foto) ieri mattina si è concluso il processo di primo grado a carico di quattro persone, chiamate di lesioni colpose gravissime – perché l’uomo perse l’arto – e con violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Due imputati hanno trovato un accordo sulla pena con il pubblico ministero Giulia Galfano, mentre gli altri due hanno chiesto la messa alla prova.

In aula ieri c’era anche l’uomo infortunato, di origine indiana e residente a Campegine, parte offesa assistita dall’avvocato Claudio Vincetti: come raccontato dal Carlino, in passato il 40enne ha promosso una causa civile contro l’azienda ottenendo in primo grado dal giudice del lavoro Silvia Cavallari un risarcimento di oltre 200mila euro (ora è in corso il processo in Appello), che ha riconosciuto la presunta responsabilità anche di altri due lavoratori chiamati a versare il 10% a testa. Quando avvenne l’infortunio, l’operaio stava pulendo un grosso miscelatore dove vengono inseriti prodotti alimentari, dotato di una lama paragonabile a quella di un frullatore. Secondo la tesi del lavoratore, nella fase di pulizia il macchinario sarebbe dovuto rimanere spento, ma l’azienda lo avrebbe sistemato in un modo per cui non era necessario staccarlo del tutto, per risparmiare tempo e renderlo più produttivo. Così l’operaio avrebbe lavorato quando il miscelatore era ‘in folle’: all’improvviso le lame si sono però azionate, causando la perdita del braccio.

Un 73enne residente in Val d’Enza, all’epoca responsabile di produzione, ieri ha patteggiato 5 mesi e 10 giorni, pena sospesa: all’uomo, difeso dagli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, si contestava di aver messo a disposizione dei lavoratori "un miscelatore non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva macchine". Ha concordato la pena col pm, 2 mesi pena sospesa, anche un 79enne di Reggio, assistito dagli avvocati Margherita Croci e Marco Ferretti: in qualità di datore di lavoro e amministratore delegato, era accusato di aver "omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi a seguito delle modifiche apportate sul miscelatore, predisponendo una procedura illustrativa della nuova modalità di funzionamento".

Due parmigiani hanno domandato la messa alla prova per la quale dovrà essere stilato un programma. Un 67enne era titolare di un’azienda propria a cui era stata affidata la manutenzione delle macchine della Cerreto srl, tutelato dall’avvocato Stefano Delsignore: gli si imputa di aver "modificato il quadro elettrico del miscelatore, escludendo il circuito di sicurezza che governa il funzionamento dei dispositivi di interblocco associato ai ripari mobili". Doveva anche rispondere di falso perchè, su un intervento di manutenzione ordinaria del settembre 2018, un mese prima dell’infortunio, "attestò falsamente il corretto funzionamento degli interblocchi associati ai ripari, quando, in realtà, aveva prima eseguito una modifica al quadro elettrico inserendo un inverter, un relè e un temporizzatore, determinando una modifica che escludeva gli interblocchi". L’altro, un 69enne, difeso dagli avvocati Francesco e Lorenzo Ferroni, responsabile della sicurezza, era accusato di "non aver valutato e segnalato i rischi".