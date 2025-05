Perseguita ancora i vicini. Uomo ritorna in carcere

Perseguita i vicini e il giudice gli revoca il servizio in prova: l’uomo torna in carcere. Protagonista della vicenda un 46enne di Sassuolo, domiciliato a Casalgrande, il quale si sarebbe reso responsabile nello scorso aprile del reato di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. L’uomo era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con le prescrizioni dell’obbligo di dimora notturno e divieto di allontanamento dal comune di Casalgrande. La misura dell’affidamento era stata disposta dal tribunale di Caltanisetta, nel 2024, in riferimento a un cumulo di pene comprensivo di due condanne per i reati di tentata rapina, simulazione di reato commessi nel 2016 e rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza. Tornando ai fatti più recenti, il 24 aprile scorso, intorno alle ore 11, i carabinieri di Casalgrande intervenivano presso un’abitazione, per una lite di vicinato. Giunti sul posto, i militari trovavano il 46enne in forte stato di agitazione e con una ferita sul sopracciglio sinistro, riferendo che tale lesione, gli era stata provocata con una testata sferratagli dal suo vicino di casa a seguito di un diverbio.

Sentita la controparte e altri testimoni, i carabinieri hanno appurato che il 46enne da tempo aveva atteggiamenti vessatori nei suoi confronti. E durante l’ultimo alterco il 46enne, con atteggiamento aggressivo e agitato, avrebbe iniziato a spogliarsi, a minacciarlo con testuali parole: "Ti metto sotto terra, non sai con chi hai a che fare", ed altre offese, sferrando poi una testata a una grata di ferro posta lì vicino. La vittima, ed altri presenti, spaventati dal gesto, riferiscono i carabinieri che hanno tentato di calmarlo, ma questi ha fatto rientro alla propria abitazione per poi uscire nuovamente, nascondendo la mano destra dietro la schiena e affermando di avere una pistola. Ai carabinieri l’uomo ha quindi riferito di essere tornato in casa per prendere un coltello e difendersi. La perquisizione domiciliare ha dato esito negativo in relazione al possesso di armi. Le successive indagini, supportate anche dalle dichiarazioni testimoniali, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti del 46enne, denunciato alla procura reggiana per atti persecutori. Per questi fatti, il 2 maggio scorso l’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, a cui i carabinieri hanno relazionato l’accaduto, ritenuto che la situazione descritta riguardava un’allarmante conflittualità con il vicinato in relazione all’ultimo episodio, in cui la lite con il vicino sarebbe degenerata in comportamenti violenti, ha revocato la precedente misura dell’affidamento non consentendone la prosecuzione, neppure in via provvisoria, ritenendo venute meno le condizioni e disponendo l’accompagnamento in carcere.

red. cro.