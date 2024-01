Perseguita ex moglie e madre: incapace di sostenere il processo

Erano tutte prodotte da manie di persecuzione le sue intemperanze, i suoi comportamenti da stalker verso la ex moglie, il collezionare coltelli, le ferocissime violenze verbali e le minacce di morte verso la donna ma anche verso la madre, costretta a tenere in auto una valigia per poter scappare di casa. Una malattia mentale che rende non processabile l’uomo, un quarantenne di origine salernitana residente a Montecchio. Si è conclusa così, con la sospensione del processo, l’udienza davanti al gup Silvia Guareschi che ieri avrebbe dovuto giudicare con rito abbreviato l’uomo per i reati contro la povera madre. In aula lo psichiatra Mattia Masotti, perito nominato dal giudice, ha esposto una relazione tecnica in cui si evidenziano le condizioni di sofferenza dell’imputato, non compatibili né con il carcere né con la capacità di partecipare con consapevolezza al processo.

"Il riconoscimento del parziale vizio di mente – spiega l’avvocato difensore Costantino Diana – si è accompagnato alla necessità di trasferimento in una Rems, le piccole strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari. Conseguenze anche rispetto ad altri processi in corso, in fase di appello, e rispetto ad altri procedimenti: si apre la possibilità di sospensione". D’altronde per il salernitano tutti farebbero parte di un complotto ordito dall’ex moglie per togliergli i figli, a cui a suo dire partecipa anche la madre. L’uomo - stalker più volte diffidato, e poi incarcerato - ritiene di essere lui quello spiato ovunque anche tramite cimici. Nei capi d’imputazione si legge ad esempio che alla madre aveva detto: "Ti ammazzo, sei in combutta con i carabinieri l’anima e chi te muort; mi hai rovinato la vita, tu sei la responsabile di tutto; non ti ha ucciso mio padre, ti ammazzo io con le mie mani" oppure "Sei peggio delle donne di strada, t… Tu testimoni contro di me… Vi scanno come i puorc perché non vi pago una lira". La diagnosi apre le porte alla cura, prevenendo possibili tragedie: dal suicidio al femminicidio.

Francesca Chilloni