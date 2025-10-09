Perseguita la collega di lavoro: "O mia o di nessun altro"

Si sarebbe invaghito di una donna, sua collega di lavoro. Lei, però, non avrebbe gradito le sue avances. E lui non si sarebbe rassegnato a essere "respinto". Per questo, secondo l’accusa, da circa un anno avrebbe avviato un’azione di molestia, arrivata fino alla violenza. Il giovane, di 27 anni, alla fine non solo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per atti persecutori e lesioni personali, ma è stato pure colpito da un provvedimento cautelare, costituito dagli arresti domiciliari, che sono scattati martedì, quando lo stesso provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Correggio, gli stessi che si sono occupati degli accertamenti.

Non accettando la mancanza di interesse nei suoi confronti da parte della collega di lavoro, il 27enne avrebbe iniziato a molestarla, presentandosi quotidianamente sotto casa, appostandosi per diverse ore, arrivando perfino a inseguirla in auto e chiamandola ripetutamente al telefono con un numero anonimo. E alla richiesta della vittima di essere "lasciata in pace", lui le avrebbe risposto: "Io non la smetto. O mia o di nessun altro". Una situazione che non si è limitata a minacce verbali. Come dimostra un grave recente episodio, accaduto nel cortile dell’abitazione di lei, dove il 27enne l’avrebbe minacciata, colpendola pure con uno schiaffo al volto al tentativo di fuga della vittima, bloccandole le braccia fino all’arrivo provvidenziale di un vicino di casa. La donna aveva riportato lesioni guaribili in pochi giorni. Ma era rimata la paura, con cambio di abitudini e timore continuo. Le indagini dei carabinieri di Correggio hanno portato alla denuncia del 27enne, con l’aggiunta dell’applicazione degli arresti domiciliari.

Antonio Lecci