Perseguita la ex: 38enne nei guai

Non ne voleva sapere di accettare la fine della loro relazione sentimentale, diventando sempre più ossessivo nei confronti dell’ex fidanzata, tanto da arrivare a superare i limiti della legalità. Alla fine non solo è arrivata la denuncia alla magistratura per atti persecutori, ma si è aggiunto anche il provvedimento di allontanamento dalla vittima, dalla quale deve restare distante almeno due chilometri e mezzo, così come dai luoghi solitamente da lei frequentati.

Guai giudiziari per un uomo di 38 anni, residente a Reggiolo, indagato dalla magistratura reggiana dopo che l’ex fidanzata ha presentato formale querela alla caserma dei carabinieri del paese della Bassa, facendo avviare gli accertamenti sull’uomo che era diventato un vero e proprio "incubo" per l’ex fidanzata, alle prese con una situazione che ha generato ansia e costante paura nella vittima. Dopo la denuncia, ora è stato disposto anche il divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico per il controllo.

Per l’accusa, l’uomo le avrebbe inviato ripetuti messaggi telefonici e sui social, anche con profili falsi, minacciando di pubblicare sue foto intime se non l’avesse incontrato. E poi pedinamenti, lettere, palloncini a forma di cuore, fiori sull’auto o davanti casa. Ma anche minacce: "Se non mi rispondi te ne pentirai" oppure "Io ho già perso, quindi non ho più nulla da perdere". Atteggiamento persecutorio che ha portato prima alla denuncia e poi all’allontanamento richiesto dalla Procura e disposto dal giudice.

Antonio Lecci