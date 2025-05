Perseguita la ex: divieto di avvicinamento

"Te la farò pagare, se non mi vuoi vedere ti ammazzo". Minacce di morte all’ex fidanzata, molestie, pedinamenti, messaggi, 502 telefonate in un solo giorno e addirittura un coltello puntato verso di lei. Un 36enne è stato denunciato dai carabinieri per i reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate, danneggiamento.

Gli è stato imposto il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinamento a meno di 2 km dalla vittima, alla sua abitazione e ai luoghi da lei frequentati: questa misura decisa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura. Nell’ultimo più grave episodio, che ha spinto la ex a recarsi dai carabinieri di Sant’Ilario, le avrebbe impedito di allontanarsi in auto minacciandola con frasi del tipo: "Tu non hai capito niente, a casa non ci vai, devi stare con me". Scagliando poi verso di lei un cric di metallo che ha colpito il vetro d’una pensilina della fermata dell’autobus, frantumandolo e provocandole lesioni a un braccio.

La donna non si sentiva libera di uscire di casa dato che lui avrebbe controllato in modo ossessivo i suoi spostamenti e le sue amicizie, tempestandola di messaggi e telefonate. In un’occasione l’avrebbe costretta a rimanere con lui, ripetendole che avrebbe dovuto fargliela pagare perché gli aveva rovinato la giornata, tirandole un calcio sulla coscia.

Francesca Chilloni