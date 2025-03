Perseguita la sua ex fidanzata. Condannato un uomo di 42 anni

Si è concluso con una condanna a un anno di reclusione per stalking nei confronti dell’ex fidanzata il processo a carico di un 42enne residente a Campegine. I fatti risalgono all’agosto 2021 quando dopo la rottura tra i due l’uomo avrebbe molestato l’ex compagna, una 45enne residente al tempo a Sant’Ilario, in modo reiterato e causando in lei un grave e persistente stato di ansia e timore per la propria incolumità. Una paura tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita, bloccando il numero dell’imputato sul proprio telefono personale e cambiando il tragitto casa-lavoro per evitare incontri con lui.

L’avvocato della vittima, Filippo Borghi (foto), nella sua requisitoria ha evidenziato l’effettivo stato di paura della sua assistita provocata dai comportamenti reiterati dell’ex. Per contro l’avvocato difensore dell’imputato, Jenny Loforese, ha chiesto la derubricazione del reato da atti persecutori a molestie. Il pubblico ministero aveva richiesto una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, richiesta alla quale si è associato l’avvocato della vittima, costituitasi parte civile, chiedendo inoltre un risarcimento di 7.000 euro e la condanna al pagamento delle spese processuali. Mercoledì il giudice Luigi Tirone ha emesso la sentenza, condannando l’imputato a un anno di reclusione, disponendo il risarcimento del danno, da quantificare in separata sede civile, e il pagamento delle spese processuali.

Nina Reverberi