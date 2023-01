Perseguita l'ex fidanzato a Castellarano, oltre 5mila telefonate solo in un mese: 39enne arrestata dai carabinieri

Castellarano (Reggio Emilia), 27 gennaio 2023 – Lui non ne voleva più sapere di quella relazione sentimentale. Ma lei la pensava in modo differente, tanto da trasformarsi in un “incubo” per l’ex fidanzato, mettendosi nei guai con la giustizia per una serie di reati. L’ultimo ieri sera, quando è stata sorpresa dai carabinieri di Castellarano, che l’hanno arrestata per atti persecutori. Si tratta di una donna di 39 anni, residente nella zona ceramiche modenese.

La vittima è un cinquantenne reggiano residente a Castellarano. In arresto la donna, già nota per simili episodi commessi ai danni di un altro uomo. Era stata sottoposto al provvedimento dell’ammonimento e poi denunciata nei giorni scorsi dall’uomo, esasperato dall’atteggiamento dell’ex fidanzata. Lui, nell’aprile dello scorso anno, dopo alcuni mesi aveva interrotto la relazione sentimentale con la 39enne.

Lei ha iniziano a molestare a minacciare l’uomo, tempestato di telefonate e messaggi, giorno e notte, fino ad arrivare più volte sotto casa o sul luogo di lavoro, minacciando di divulgare foto hard della vittima. Solo ad agosto erano stata ben 5.658 le telefonate, con l’aggiunta di oltre 400 sms, più le telefonate anonime. Un vero e proprio incubo per l’uomo. A dicembre l’ammonimento dell’autorità giudiziaria, poi la denuncia formale. Ma nulla è cambiato. E ieri, all’ennesima “visita” sotto la casa dell’uomo, sono intervenuti i carabinieri che, vista la flagranza del reato, l’hanno portata in caserma e dichiarata in arresto.