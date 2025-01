Perseguita una donna: denunciato

Si è innamorato di una donna, che conosce ormai da tempo. Ma, non essendo corrisposto, è arrivato a perseguitarla, anche con gravi minacce che hanno turbato la vita della vittima e dei suoi familiari. Lui avrebbe infatti iniziato a presentarsi nei luoghi frequentati dalla donna o appostandosi in auto davanti alla sua abitazione, fino a minacciarla di "piazzare un ordigno sotto casa". In una occasione, inoltre, avrebbe pubblicamente dichiarato che se non avesse avuto per sé quella donna, "l’avrebbe fatta a pezzetti e messa in una valigia".

Queste le parole raccolte dagli investigatori in fase di indagini. E a farne le spese è stata pure la figlia della donna, una volta perfino rincorsa in strada. Una situazione che ha provocato paura e tensione in madre e figlia. I carabinieri di Novellara hanno avviato le indagini che hanno portato alla denuncia di un uomo di 54 anni, residente nella Bassa, per atti persecutori con l’aggravante di aver commesso il fatto anche ai danni di una minorenne. La Procura della Repubblica ha ottenuto dal gip del tribunale di Reggio l’applicazione all’uomo della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime, prescrivendogli di restare ad almeno 1.500 metri di distanza da loro, senza comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con le persone offese, disponendo anche l’uso del braccialetto elettronico per assicurare il rispetto dell’ordinanza. Il provvedimento di natura cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Novellara che hanno condotto le indagini.

Antonio Lecci