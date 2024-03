Perseverance,: "False testimonianze dei professionisti per agevolare cosca"

Testimonianze rese da professionisti davanti alla Corte del processo di ‘ndrangheta ‘Aemilia’ e ritenute false, con l’aggravante di agevolare la cosca. Se n’è parlato ieri nel processo ‘Perseverance’ che vede nove imputati per reati a sfondo mafioso. Il pm della Dda Beatrice Ronchi ha chiamato a testimoniare un carabiniere del nucleo investigativo di Modena che fece indagini in ‘Aemilia’ e in particolare sulle fittizie intestazioni dei fratelli Vertinelli, imprenditori di Montecchio. Gaetano Calabretta, 57enne, di Crotone, deponenendo come teste della difesa dei fratelli Palmo Vertinelli (1961) e Giuseppe Vertinelli (1962), condannati per mafia rispettivamente a 17 anni e 4 mesi e a 16 anni e 4 mesi, fu sentito nell’udienza di ‘Aemilia’ del 18 luglio 2017: secondo l’accusa, affermò falsamente che i titolari effettivi delle quote della società Top service srl erano due uomini, "ben sapendo, nella sua veste di commercialista, che quelli erano prestanome e la compagine societaria era dei Vertinelli". Francesco Curcio, 51 anni, fu sentito in ‘Aemilia’ come teste della Dda il 31 gennaio 2017. Secondo l’accusa, negò che Palmo Vertinelli fosse titolare di Opera srl e Top service.

Alessandra Codeluppi