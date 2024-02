Perseverance, il processo d’Appello: "Condannate di nuovo gli imputati"

Entra nel vivo il processo di ‘ndrangheta ‘Perseverance’ in Appello per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. L’inchiesta, condotta dalla squadra mobile reggiana della questura, dai carabinieri di Modena e dalla Dia di Bologna, riguarda la riorganizzazione e le attività della cosca fino al 2021 (dopo il processo Aemilia).

Nel novembre 2022, il gup Claudio Paris condannò in abbreviato 22 imputati su 24, mentre altri 14 patteggiarono. La pena più alta, 18 anni, fu decisa per Giuseppe Sarcone Grande, accusato di associazione mafiosa, il maggiore dei fratelli di Bibbiano, a loro volta a processo. Sono state giudicate responsabili di 416 bis anche altre cinque persone.

A Bologna sfilano di nuovo ventidue imputati, poiché hanno impugnato tutti il verdetto.

Ieri sono iniziate le discussioni davanti alla prima sezione penale della Corte d’Appello per Giuseppe Lazzarini (1982), residente a Cutro, condannato in primo grado a 3 anni; Rosario Lopez (1976), di Cadelbosco, 4 anni; Domenico Pilato (1991), Cutro, 4 anni e 4 mesi. Hanno chiesto la conferma dei verdetti il sostituto procuratore generale Nicola Proto e il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi (nella foto), applicata in Appello.

Per Lazzarini hanno domandato il parziale accoglimento del suo ricorso, cioè mettere in continuazione la condanna con un’altra sentenza: da qui la richiesta di 2 anni.

Sono seguite le arringhe degli avvocati difensori: Lazzarini è assistito da Giuseppe Comberiati, Lopez da Carmen Pisanello e Pilato da Federico De Belvis che ha chiesto di togliere l’aggravante mafiosa.

Alessandra Codeluppi