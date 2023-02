Ieri era fissata la seconda udienza con rito ordinario del processo di ‘ndrangheta ‘Perseverance’: l’indagine della Dda di Bologna incentrata sull’azione della cosca che si è prolungata oltre le retate degli arresti delle operazioni ‘Aemilia’ (2015) e ‘Grimilde’ (2019). Dopo la prima udienza del rito ordinario, celebrata nel maggio 2022, ieri si è proceduto a un rinvio in settembre: il giudice Giovanni Ghini – membro del collegio – ha annunciato che intende astenersi. Non ha spiegato i motivi, ma è possibile ipotizzare il fatto che lui sia stato giudice nel processo di mafia ‘Edilpiovra’. In passato, durante ‘Grimilde’, fu decisa la sua ricusazione, accogliendo la richiesta della Dda secondo cui in ‘Edilpiovra’ "lui negò l’esistenza di un clan autonomo emiliano": la Corte d’Appello ravvisò a carico di Ghini "un’anticipazione del giudizio, tale da pregiudicare l’imparzialità". Dopo l’annuncio di ieri, ora il tribunale dovrà risolvere il rebus sulla composizione delle Corti. (al.cod)