Si sono svolti ieri pomeriggio a Montericco i funerali del professor Pier Giorgio Germini, deceduto all’età di 86 anni. Anche l’amministrazione comunale di Albinea ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’ex insegnante alle scuole elementari di Fabbrico e scuole medie di Albinea. "Siamo riconoscenti di aver condiviso la sua compagnia e professionalità – dice l’assessore alla scuola Mirella Rossi –. Il professor Pier Giorgio Germini è stato insegnante nelle nostre scuole come lo sono i figli Anna e Francesco. Il suo valore di persona ricca di umanità, attenta alle relazioni, appassionato del mondo educativo, nel quale si è speso con passione, resta nella memoria del nostro tessuto di paese. Un patrimonio di mitezza e sapienza da trattenere e valorizzare". L’amministrazione di Albinea "porge le più sincere condoglianze alla famiglia di Germini", si legge in una nota del Comune. Anche Cisl Scuola e Cisl Emilia Centrale, come riferito nell’edizione di ieri, piangono la scomparsa di Germini che lascia la moglie Mariella, i figli Francesco e Anna. La famiglia del defunto ha chiesto non fiori, ma opere di bene. Orfano di padre, studiò al Convitto ad Assisi e conseguì la laurea in lettere. Insegnò dapprima alle elementari a Fabbrico, quindi lettere alle scuole medie di Albinea dove si trasferì una volta spostato. La Messa funebre ieri è stata celebrata nella chiesa di Montericco per l’ultimo addio a Germini. "Una persona di una dolcezza e generosità infinite", ha detto Monica Leonardi, segretaria generale aggiunta della Cisl scuola.

m. b.