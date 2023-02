Persona scomparsa, tutti mobilitati

BORETTO

Da alcuni giorni non passano inosservate le operazioni di ricerca, anche con natanti, droni ed elicottero dei vigili del fuoco, di un pensionato con residenza nel Bolognese, la cui auto stata rinvenuta a fine gennaio nel parcheggio del lido Po di Boretto, regolarmente chiusa ma senza nessuno a bordo. Finora le ricerche nel fiume non hanno dato esito. E così in questi giorni sono mobilitati anche i cani molecolari dell’unità cinofila di Bologna specializzati nella ricerca di persone.

Le immagini della telecamere del lido hanno ripreso l’uomo. Finora le ricerche hanno dato esito negativo.

Da ieri carabinieri e vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca con l’ausilio delle unità specializzate dell’Arma, battendo la zona dell’argine del fiume da Boretto fino a Guastalla.