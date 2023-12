"Personale carente in uffici tecnici. E il Comune se ne vanta anche?"

Polemiche in consiglio comunale a Cadelbosco Sopra. Arrivano dal gruppo "Cadelbosco per tutti", a partire da presunte carenze di personale negli uffici tecnici. "Secondo la giunta – sbotta il capogruppo Marino Zani (foto) – non ci sarebbero problemi, addirittura con un risparmio economico. Ma davvero possiamo ritenere che risparmiare sul personale degli uffici tecnici possa essere motivo di vanto?". E aggiunge: "Dopo quattro anni, finalmente, riusciremo a terminare i lavori alla pavimentazione della palestra comunale. Sicuramente una buona notizia, che arriva però con alcuni anni di ritardo. E poi lo stato pietoso di molte strade comunali, gli stanziamenti economici per la manutenzione che non bastano… Ci parlano di un operato responsabile, che però ci sembra basato su quelle che non sono altro che ipotesi e che, temiamo, possano pregiudicare in modo irreversibile i prossimi anni. Come l’operato responsabile che era stato adoperato per l’approvazione della "fabbrica delle polveri", a inizio mandato. Dopo quattro anni di governo, ci sembra che nulla sia cambiato nella loro azione".