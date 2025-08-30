Personale non qualificato, multato centro estetico nella Bassa Reggiana

Reggio Emilia, 30 agosto 2025 - Un controllo dei carabinieri del Nas di Parma nella Bassa reggiana ha fatto emergere irregolarità all’interno di un centro estetico, dove è stata accertata la presenza di tre dipendenti prive della specifica qualifica professionale di estetista, sorprese mentre eseguivano trattamenti estetici avanzati ai clienti, anche usando apparecchiature elettromeccaniche e a ultrasuoni, in assenza del responsabile tecnico dell’attività. Al legale rappresentante del centro è stata contestata la violazione per la mancata presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle attività di estetista, per la quale è prevista una sanzione amministrativa di 860 euro. Alle tre dipendenti, invece, è stata contestata la violazione di esercizio di attività di estetista senza requisiti professionali, con sanzione amministrativa di 860 euro per ognuna di loro. Irregolarità di questo genere, oltre a rappresentare un illecito amministrativo, possono esporre i cittadini a rischi per la salute, in quanto i trattamenti estetici avanzati, se eseguiti da personale privo di adeguata formazione e abilitazione, possono causare danni cutanei, infezioni, reazioni avverse e utilizzo improprio di apparecchiature tecnologiche.