Personale non qualificato, multato centro estetico nella Bassa Reggiana

CronacaPersonale non qualificato, multato centro estetico nella Bassa Reggiana
30 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Le irregolarità sono emerse nel corso di un controllo dei carabinieri del Nas di Parma

Reggio Emilia, 30 agosto 2025 - Un controllo dei carabinieri del Nas di Parma nella Bassa reggiana ha fatto emergere irregolarità all’interno di un centro estetico, dove è stata accertata la presenza di tre dipendenti prive della specifica qualifica professionale di estetista, sorprese mentre eseguivano trattamenti estetici avanzati ai clienti, anche usando apparecchiature elettromeccaniche e a ultrasuoni, in assenza del responsabile tecnico dell’attività. Al legale rappresentante del centro è stata contestata la violazione per la mancata presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle attività di estetista, per la quale è prevista una sanzione amministrativa di 860 euro. Alle tre dipendenti, invece, è stata contestata la violazione di esercizio di attività di estetista senza requisiti professionali, con sanzione amministrativa di 860 euro per ognuna di loro. Irregolarità di questo genere, oltre a rappresentare un illecito amministrativo, possono esporre i cittadini a rischi per la salute, in quanto i trattamenti estetici avanzati, se eseguiti da personale privo di adeguata formazione e abilitazione, possono causare danni cutanei, infezioni, reazioni avverse e utilizzo improprio di apparecchiature tecnologiche.

