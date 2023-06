"Personale presente in carcere"

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Ausl in merito all’articolo uscito il 28 maggio sulle nostre pagine dal titolo “Tenta di strozzare un agente in carcere. I sindacati: "Ha rischiato di morire"“.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia desidera innanzitutto esprimere solidarietà alla Polizia Penitenziaria che opera in un contesto molto difficile e che peraltro affronta sfide che rispecchiano quelle dei Servizi di Salute Mentale, essendo il personale sottoposto giornalmente a notevolissime richieste, pur operando con risorse molto limitate. In particolare l’Azienda augura all’Agente vittima dell’incidente menzionato una pronta ripresa.

Proprio nella giornata dell’incidente il personale sanitario dell’Articolazione Tutela Salute Mentale (ATSM) aveva espresso alla Direzione del Penitenziario preoccupazione per il livello di sicurezza in cui si trova spesso ad operare e non può che associarsi alla richiesta che siano in servizio un numero sufficiente di agenti per garantirla.

È tuttavia necessario precisare che non corrisponde al vero quanto riportato nell’articolo, ovvero che al momento dell’incidente il personale sanitario fosse assente nell’Articolazione. A seguito delle verifiche fatte con gli operatori in servizio nel pomeriggio del giorno 2652023, si evince che il personale sanitario era regolarmente presente in ATSM e stava svolgendo la normale attività assistenziale. Nello specifico, al momento dei fatti l’infermiere in turno e l’OSS erano presenti nell’ambulatorio infermieristico per le attività di routine, mentre il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica si stava recando in reparto in base alle necessità richieste.