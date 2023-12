"Personale regolato sui flussi"

"Il personale dell’ufficio postale di Fabbrico è bilanciato ai flussi di operazioni a sportello. È tuttavia possibile che in determinate giornate, in concomitanza di operazioni complesse come il pagamento delle pensioni, i tempi di attesa nella sala al pubblico, generalmente in linea con gli standard aziendali, possano prolungarsi". Lo dichiarano da Poste Italiane in risposta alle proteste di alcuni utenti di Rolo (pubblicate nei giorni scorsi dal Carlino) che con l’ufficio locale chiuso per lavori vengono dirottati alla sede postale di Fabbrico, lamentando tempi di attesa maggiori. In merito a presunti disservizi nella consegna della corrispondenza, Poste Italiane parla di "servizio regolare, con assenza di code di lavorazione nel Centro distribuzione di riferimento". L’ufficio postale di Rolo dovrebbe riaprire a breve.