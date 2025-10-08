Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Persone con disabilità in vacanza con Re-Tour
8 ott 2025
PAOLO ROSATO
Cronaca
Persone con disabilità in vacanza con Re-Tour

Settantacinque commensali alla Polveriera

Il pranzo in Polveriera con 75 commensali, in occasione del progetto Re-Tour della coop Coressai

Settantacinque persone con fragilità e disabilità, accompagnate da 23 operatori, sono state protagoniste del progetto Re-Tour, il progetto promosso dalla cooperativa sociale Coressai, presente nel territorio reggiano 7 centri diurni e residenziali per disabili (230 persone in carico), 6 residenze per anziani (con 137 ospiti), 6 strutture per le attività socio-occupazionali e l’housing sociale, 2 centri educativi pomeridiani e 1 nido d’infanzia.

"Con questo progetto – spiega Eduardo Raia, presidente di Coressai e responsabile del gruppo dei giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative Terre d’Emilia – abbiamo puntato a rendere accessibile l’esperienza turistica, e quindi la scoperta e la convivenza in nuovi contesti, a persone con diverse forme di disabilità, ed è stata molto importante la presenza di tanti giovani, che hanno così potuto vivere piccole esperienze di graduale autonomia al di fuori del contesto familiare, particolarmente significative per quanti aspirano a percorsi di emancipazione abitativa".

L’assessora comunale Annalisa Rabitti: "Occorre ricordare che anche le vacanze e i viaggi sono un diritto di tutti e ognuno di noi dovrebbe poter viaggiare con facilità. Ma purtroppo non è così".

