Persone disabili: un fondo regionale

Tutti al lavoro per tutti. La Regione Emilia Romagna, come previsto dalla legge regionale sul lavoro n. 172005 "Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", promuove il diritto al lavoro delle persone con disabilità, fondamentale per garantire la piena cittadinanza e l’inclusione sociale di tutti i cittadini. Per questo motivo, da sempre sostiene il lavoro delle persone con disabilità attraverso l’inserimento, il collocamento mirato (presso datori di lavoro privati e pubblici), l’avviamento e il consolidamento di attività autonome. Per raggiungere questo obiettivo è stata importante anche l’istituzione di un fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, che potesse mettere a disposizione risorse per progetti territoriali come gli incentivi per le imprese che assumono lavoratori disabili. Inoltre anche la concertazione, il confronto e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, a livello regionale e provinciale, fanno parte del piano in atto per aiutare la categoria. Senza dimenticare l’istituzione ciclica di una conferenza sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità per verificare lo stato di attuazione di tutti gli obiettivi previsti dalla legge. L’Agenzia Regionale per il Lavoro ha inoltre attivato alcuni bandi finalizzati a erogare contributi a favore di lavoratori in condizione di disabilità. Mentre i servizi di politica attiva del lavoro rivolti alle persone con disabilità sono gestiti dai centri per l’impiego e dagli uffici per il collocamento mirato su base territoriale e sono fortemente integrati con i servizi socio-sanitari distrettuali.

Rosaria Napodano