"Pesanti insulti razzisti a una donna e i due bimbi"

"Scimmie sporche... negri di m... figli di negra". E poi: "Puzzate...bugiardi... ciccione". Sono le frasi che una donna nigeriana, oggi 45enne, si sarebbe sentita rivolgere dai propri vicini di casa, marito e moglie, italiani. La donna, che aveva due figli minorenni di cui uno con problemi cognitivi, li ha denunciati per stalking e lesioni.

Dai coniugi avrebbero ricevuto minacce: "Ti taglio la gola". L’uomo 69enne avrebbe detto, il 30 giugno 2021, riferendosi al minorenne con problemi: "Se non la smette gli spacco la faccia" e poi avrebbe minacciato con un ombrello di picchiare la madre.

Sarebbero stati gettati pomodori e altri oggetti sui loro panni stesi sul balcone.

La 45enne nigeriana sarebbe stata percossa in due occasioni: il 12 agosto 2020 l’uomo l’avrebbe colpita con un ombrello; il mese dopo, il 22 settembre, il 69enne le avrebbe dato un pugno al braccio e un calcio alla gamba, mentre la moglie 51enne l’avrebbe colpita con una borsetta all’altro braccio.

Il pm Pantani ha chiesto per la coppia il rinvio a giudizio sia per stalking aggravato perché commesso verso minori e con disabilità, durato dal giugno 2019 al giugno 2021, sia per lesioni, reati poi separati.

Davanti al giudice Francesca Piergallini è iniziato il processo per lesioni, in cui ieri la madre nigeriana si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Franco Beretti (nella foto): "Il motivo scatenante di queste condotte è il razzismo. Forse il figlio con difficoltà faceva un po’ di rumore e forse la coppia poteva essere infastidita, ma queste reazioni non sono comunque giustificabili".

La coppia è difesa dall’avvocato Costantino Diana.

al. cod.