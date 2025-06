Pescara torna in Serie B: vittoria ai rigori contro la Ternana

Sarà il Pescara la diciannovesima squadra della prossima Serie B che adesso attende solo il verdetto dei playout tra Salernitana e Sampdoria (in campo domenica prossima e venerdì 20) per la composizione definitiva dopo che il Brescia non si è iscritto al campionato, ‘ripescando’ di fatto i blucerchiati che erano retrocessi sul campo.

Gli abruzzesi, guidati dal vulcanico mister Baldini (nella foto), hanno superato la Ternana dopo una finale palpitante, decisa solo ai calci di rigore. Avanti 1 a 0 dopo l’andata grazie alla rete di Letizia, il Pescara si era visto rimontare dagli umbri di mister Fabio Liverani con un gol di De Boer.

Nei tempi supplementari e nella successiva lotteria dei penalty è salito poi in cattedra il portiere Plizzari che ne ha neutralizzati addirittura tre, mandando in estasi lo stadio ‘Adriatico’ che ribolliva di entusiasmo con i suoi 20mila tifosi.

Il Pescara del presidente Daniele Sebastiani torna quindi nella serie cadetta a distanza di quattro anni dall’ultima volta (stagione 2020-2021) quando retrocesse in Serie C assieme alla Reggiana.

