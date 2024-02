Pescatore reggiano scivola e muore nel Po

Gualtieri (Reggio Emilia), 22 febbraio 2024 - E’ scivolato in acqua, forse colto da improvviso malore, morendo nel fiume Po dove si era recato a pescare. Franco Simonazzi, pensionato di 79 anni, abitava a Gualtieri. In mattinata si era recato sulle sponde del Po, a Riva di Suzzara, al confine con il territorio reggiano. Improvvisamente deve essere scivolato in acqua, non si esclude affatto per un possibile malore, senza riuscire a salvarsi. Verso mezzogiorno due pescatori mantovani hanno notato qualcosa di sospetto attaccato ai rami di una pianta.

Si sono avvicinati e hanno capito che era la sagoma di una persona. Immediato l’allarme ai soccorsi, con l’arrivo dei vigili del fuoco mantovani, del personale sanitari e dei carabinieri.

Per il pensionato gualtierese non c’è stato nulla da fare. E’ stata informata la magistratura mantovana, che ha avviato accertamenti su quanto accaduto. L’episodio sembra essere legato a un fatto accidentale o a un malore improvviso. Il corpo è stato poi recuperato con una imbarcazione dei vigili del fuoco per essere messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Simonazzi lascia la moglie e una figlia. Da tempo era in pensione. In passato aveva lavorato come impiegato amministrativo per una azienda commerciale di Guastalla.